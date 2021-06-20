В Белгородской области наступит аномальная жара

В Белгороде - от плюс 27-ми до плюс 29-ти градусов. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

По данным белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 по 25 июня на территории области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально-жаркая погода.

Значение среднесуточной температуры воздуха на семь - девять градусов превысит климатическую норму.

Сегодня, 20 июня, осадков не ожидается. Ветер восточный, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха днем – от 27-ми до 32-х градусов тепла. В Белгороде - от плюс 27-ми до плюс 29-ти градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам: «101» или «112». Телефон доверия – 8(4722) 39-99-99.