В Белгородской области едва не утонул мужчина

Прибывшие на место происшествия медики, осмотрели пострадавшего и госпитализировали его в лечебное учреждение. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области, вечером 17 июня на центральном пляже Белгорода едва не утонул мужчина 2001 года рождения.

Во время патрулирования пляжа спасатели заметили в 15-ти метрах от берега мужчину, чьи хаотичные действия говорили о том, что человек тонет и ему нужна помощь.

Он с трудом держался на поверхности и постоянно погружался под воду.

Спасатели поспешили на помощь и вовремя подхватили обессилевшего пловца, доставили его на берег.

Прибывшие на место происшествия медики, осмотрели пострадавшего и госпитализировали его в лечебное учреждение.

СПРАВКА «КП»

Советы от спасателей по поведению в воде

Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения и не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах.

Одной из важнейших гарантий безопасности на воде является умение хорошо плавать. Но даже самый хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил безопасного поведения.

Не ныряйте в незнакомых местах. Не заплывайте за буйки, помните: там могут быть водоросли, резкий обрыв дна или холодный ключ. Не играйте в воде в игры, связанные с захватом человека. В разгаре азарта вы можете случайно не дать человеку вдохнуть вовремя воздух, и он попросту захлебнется. Если что-то произошло в воде, никогда не пугайтесь и не кричите. Во время крика в легкие может попасть вода, а это как раз и есть самая большая опасность.

Если вы оказались в воде, не умея плавать, лягте на воду, широко раскинув руки, и дышите как можно глубже и реже. Находясь в вертикальном положении, двигайте ногами так, как будто вы крутите педали.

Если вы устали, то отдыхайте на воде, лежа на спине. Для этого расправьте руки и ноги, лягте головой на воду и расслабьтесь.

Если у вас свело ногу, погрузитесь с головой в воду и, распрямив ногу, с силой, рукой потяните на себя ступню за большой палец.

Всегда помните, что вода не прощает беспечности, тем более пренебрежения опасностью. Поэтому будьте осторожны!