Белгородцы высказали свои предложения по капремонту

Таких непрезентабельных домов в Белгороде остается все меньше.

Представители Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области и управляющей компании № 7 провели выездное совещание с участием местных жителей.

Шлакоблочные двухэтажки на Народном бульваре, улице 50-летия Белгородской области и на Белгородском проспекте были сданы в эксплуатацию в 50-е годы прошлого столетия. Естественно, они имеют большой износ. Сегодня в них проживает в общей сложности более 100 человек, которые на протяжении уже долгого времени ждут «реставрации» недвижимости.

На капитальный ремонт этих домов в 2021 году решением врио Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова из регионального бюджета выделено более 64 миллионов рублей. В перечень работ включены, в частности, ремонт и утепление фасада, реконструкция кровли, приведение в порядок подвальных помещений, установка приборов и узлов учета, ремонт систем тепло-, водо- и электроснабжения.

Обсуждение тонкостей и сроков проведения работ проходило в присутствии жителей домов. Собственники квартир высказали не только свои пожелания, но благодарность за включение зданий в план реконструкции с утеплением фасадов на текущий год – изначально это планировалось делать лишь в 2022-2024 годах.