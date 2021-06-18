Центральный парк Белгорода начнут реконструировать в 2022-м году

В парке появятся новые аттракционы мирового уровня. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, «уже к 15 ноября белгородцам представят проект парка». К полноценному строительству приступят в 2022 году, а сдадут его к 5 августа 2023 года.

«Мы встречались в очередной раз с проектантами, разговаривали о парке, - рассказал глава города Юрий Галдун. - Много хороших идей. Так не хочется ошибиться, ведь видение у всех свое. Мы должны руководствоваться здравым смыслом и понимать, что там не должно быть много спорта. Я сторонник классики. Я вижу это обычным городским местом, где много зелени».

В парке появятся новые аттракционы мирового уровня. Их спроектирует и построит уроженец Белгорода, проживающий сейчас в Москве.

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