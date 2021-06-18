Все пополнившие Аллею врачи ушли из жизни во время пандемии COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Аллею Славы медицинских работников Белгородской области пополнили 12 имен», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В список добавлены имена 12 сотрудников медицинских учреждений региона. Все они ушли из жизни во время пандемии COVID-19. Они до последнего выполняли служебный долг, борясь с инфекцией.

«Наши коллеги, имена которых мы сегодня вносим на Аллею Славы, боролись за жизни других, не жалея себя, - отметил начальник департамента здравоохранения области Андрей Иконников. - К сожалению, спасая жизни жителей Белгородской области, они не уберегли свою».

Аллея Славы медицинских работников была открыта на территории областной клинической больницы Святителя Иоасафа в 2016 году.