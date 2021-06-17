Почти 1200 белгородских подростков работают на летних каникулах

Прежде всего, трудоустраивают учащихся из многодетных, малообеспеченных, неполных семей. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Тему трудоустройства несовершеннолетних обсудили на заседании постоянной комиссии по социальной политике и образованию», - информирует пресс-служб городской администрации.

Ооколо тысячи ребят трудится в школьных лагерях, а также на предприятиях города. 46 подростков следят за чистотой в образовательных учреждениях. 149 работают на таких предприятиях, как МБУ «Управление Белгорблагоустройство», ООО «Агросахдеталь», ООО «Альтернатива», АО «Мастерславль-Белгород», ООО «Виктория», ООО «Макдоналдс».

Зарплата подростков – не ниже МРОТ – 12 792 рублей. Материальная поддержка из областного бюджета составит от 1 500 до 2 250 рублей на одного ребенка пропорционально отработанному времени.

На оплату труда несовершеннолетних в областном бюджете предусмотрено 2,3 миллиона рублей, в городском бюджете – два миллиона.

«Временное трудоустройство подростков – это первый трудовой опыт, первые заработанные деньги, - рассказывает руководитель управления образования Ирина Гричаникова. – Ребята получают навыки рабочих профессий. Отдельно хочу отметить управление «Белгорблагоустройство». На это предприятие, где приходится работать физически, ребята идут с удовольствием. Здесь выстроена работа с подростками, есть наставники, которые объясняют, помогают, поддерживают».

Прежде всего, трудоустраивают учащихся из многодетных, малообеспеченных, неполных семей.

Для удобства ребят и их родителей на сайте управления образования администрации Белгорода создан специальный раздел «Трудоустройство несовершеннолетних граждан». Здесь размещен перечень основных нормативных правовых актов, регулирующих трудовые отношения с несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14-ти до 18-ти лет, актуальные вакансии, список необходимых документов для трудоустройства, а также контакты для связи.