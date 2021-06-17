Белгородского таксиста оштрафовали после размещенного в интернете видео

Мужчине назначили штраф в размере 2500 рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время мониторинга интернета инспекторы ДПС Старого Оскола в одном из пабликов обнаружили видеозапись, на которой запечатлено нарушение ПДД.

16 июня около 10 часов 15 минут в микрорайоне Дубрава, 3 водитель такси на нерегулируемом пешеходном переходе не предоставил преимущество в движении пешеходам.

После проверки водитель автомобиля «Датсун» был установлен. Им оказался 27-летний житель Губкина. В соответствии со ст. 12.18 КоАП РФ мужчине назначили штраф в размере 2500 рублей.

Сотрудники ГИБДД благодарят участников дорожного движения за неравнодушное отношение к вопросам безопасности дорожного движения и напоминают всем о необходимости строгого соблюдения ПДД.