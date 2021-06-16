Сегодня в Белгородской области ожидаются сильные ливневые дожди, грозы и град

Если гроза застала человека на улице, ни в коем случае нельзя укрываться от нее под деревьями. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Спасатели напоминают о мерах предосторожности

По данным белгородских синоптиков, сегодня 16 июня, начиная с 15:00 и до позднего вечера на территории региона местами ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений – сильные ливневые дожди, грозы, град.

В связи с этим главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает о мерах предосторожности при приближении грозового фронта.

Необходимо в помещениях закрыть все форточки, окна, двери, в том числе на чердаках, отключить все электроприборы.

Во избежание получения травм от падающих деревьев, веток, фрагментов кровли, оборванных электропроводов не выходить из помещений до прекращения сильных порывов ветра.

Владельцам личного транспорта следует заблаговременно убрать автомашины, стоящие под деревьями, а также рядом с рекламными щитами и т.д., воздержаться от поездок в условиях сильного дождя, грозы.

Если гроза застала человека на улице, ни в коем случае нельзя укрываться от нее под деревьями. Пережидать ее следует в помещениях.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.