На «Белгородском лето» побывали свыше 20 тысяч человек

Фестиваль продлится до конца лета. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В минувшие выходные площадки уличного фестиваля «Белгородское лето» посетили более 20 тысяч человек. Одна из основных площадок фестиваля – Парк Победы. Здесь в выходные проходит множество событий на любой вкус.

В минувшие выходные состоялся концерт оперного и эстрадного певца, ведущего программы на канале «Культура» Евгения Кунгурова, который покорил публику своим великолепным баритоном. Здесь же проходят элегантные дискотеки, собирающие несколько сотен горожан, пришедших потанцевать под любимую музыку.

По утрам в субботу и воскресенье в парке Победы собираются любители здорового образа жизни. Здесь можно сделать зарядку со знаменитыми спортсменами, освоить скандинавскую ходьбу, заняться йогой, поиграть в волейбол. А для детей веселые праздники с воздушными шарами и мороженым устраивают аниматоры – подвижные игры, спортивные эстафеты, песни и забавные танцы не оставят равнодушным ни одного малыша.

Бурлит веселье и на улице 50-летия Белгородской области: уличные музыканты дарят прохожим хорошее настроение, художники пишут портреты и рисуют забавные шаржи всем желающим. В деревянной перголе можно сразиться в шахматы и найти единомышленников, увлекающихся настольными играми. Здесь же расположена гигантская шахматная доска, которая особенно полюбилась детям.

Кстати, для юных белгородцев в эти выходные впервые прошли мастер-классы по рисованию и оригами. Детям такие развлечения оказались по душе, поэтому организаторы уличного фестиваля обещают сделать их постоянными.

В настоящую страну детства с пятницы по воскресенье превращается и Парк Ленина. Веселые праздники для малышей проводят аниматоры, а театр кукол дает спектакли под открытым небом, которые собирают сотни восторженных юных зрителей.

Программа фестиваля обновляется каждую неделю. Ознакомиться с афишей и выбрать интересные события для себя можно на сайте проекта.

Фестиваль продлится до конца лета. Его организаторы готовят для публики массу новых интересных развлечений. А в середине июля «Белгородское лето» запустится и в других городах области.