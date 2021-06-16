В Белгороде для врачей купят 41 квартиру

Квартиры планируется приобрести максимально близко к месту работы. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«На приобретение служебного жилья для медицинских работников из областного и городского бюджетов направят 209 миллионов рублей», - информирует пресс-служба мэрии Белгорода.

Сейчас в детскую областную клиническую больницу требуется два врача-офтальмолога, реаниматолог и участковый педиатр, в городскую поликлинику 37 врачей общей практики и терапевтов.

41 квартиру планируется приобрести максимально близко к месту работы. Служебное жилье даст возможность трудоустроиться специалистам из других регионов.

В городском жилищном управлении организована работа круглосуточной «горячей линии». Уточнить информацию можно по телефону: +7–910–321–77–66.