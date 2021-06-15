В Белгородской области прошла «Клубничная страна»

Фестиваль проводится с 2013-го года. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В сосновом бору поселка Уразово Валуйского городского округа прошел гастрономический фестиваль «Клубничная страна».

Его проводят традиционно с 2013-го года. И каждый раз участники соревнуются за призы в конкурсах «Самое большое количество клубники, выставленной на продажу», «Вкусная улица» и «Самая большая клубника».

«В этом году вес рекордсмена составил 124 грамма», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Театрализованное представление. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Для гостей организовали презентации, клубничные ярмарки, дегустации, мастер-классы, театрализованное представление, с музыкальными номерами выступили творческие коллективы округа.