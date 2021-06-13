Следственный комитет выясняет причины ДТП в Белгородской области с участием перевернувшегося автобуса

Уходя от столкновения, водитель автобуса выехал на обочину, после чего перевернулся. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Яковлевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области проводит доследственную проверку опрокидывания пассажирского автобуса в селе Сажное.

По предварительным данным, накануне пассажирский автобус двигался из Строителя в Корочу. В автобусе находились 20 пассажиров, включая четверых детей.

В районе железно-дорожного переезда около села Сажного на полосу движения, по которой двигался автобус, выехал большегрузный автомобиль. Уходя от столкновения, водитель автобуса выехал на обочину, после чего перевернулся.

Несколько пассажиров, среди них один ребенок, получили незначительные травмы (синяки и ссадины, не причинившие вреда здоровью) и были направлены в больницу.

На место происшествия выехали следователи. Устанавливаются все участники ДТП, изучаются записи видеорегистраторов. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - информирует пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.