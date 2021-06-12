Белгородские автоинспекторы лишили «Мерседес» регистрации за не заводские шины и выхлоп

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

«Мерседес Бенц» под управлением 25-летнего водителя сотрудники ДПС остановили на одной из улиц Белгорода. Шины и выхлопная система автомобиля не соответствовали заводским, а в предоставленных водителем документах отсутствовали сведения о внесении в конструкцию изменений с разрешения ГИБДД.

По данным пресс-службы УМВД, водителя наказали штрафом в размере 500 рублей и помимо этого лишили иномарку регистрации. Дальнейший допуск автомобиля к участию в дорожном движении возможен только после устранения выявленных нарушений и с разрешения Госавтоинспекции.