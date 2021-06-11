В ДТП под Белгородом погибли сразу четыре человека

Авария в Яковлевском городском округе унесла жизнь четырех человек. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Страшное ДТП произошло в пятницу, 11 июня, около 19 часов 30 минут на федеральной автодороге «Крым» в Яковлевском городском округе. На 651 километре столкнулись два автомобиля - «Форд Фокус» и «ВАЗ 2112». В пресс-службе УМВД области сообщили, что погибли сразу четыре человека – оба водителя, и пассажиры «двенадцатой». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасный объезд.

Еще одна серьезная авария произошла сегодня около семи вечера на трассе «Белгород – Никольское» в районе села Таврово. Здесь столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, водитель «Деу» выехал на встречную полосу, где протаранил «Митсубиси», которая врезалась в «Сузуки» и съехала в кювет. В результате четырех человек госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными, особенно в дождливую погоду, выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и интервал, строго следовать требованиям дорожных знаков и разметки. Следует также проявлять бдительность в районе пешеходных переходов, перекрестков, в местах остановок общественного транспорта и при движении по загородным трассам. Помните, что во время дождя ухудшается сцепление колес с дорогой, а под слоем воды могут скрываться неровности дорожного покрытия. В случае происшествия обращайтесь за помощью в региональную Госавтоинспекцию. Сделать это можно по телефонам: 8 (4722) 352-832, 26-42-30.