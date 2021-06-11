В субботу в Белгородской области будет жарко и дождливо

В Белгороде днем от 21-го до 23-х градусов выше ноля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 12 июня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью и днем кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град. Ночью и утром местами туман.

Ветер ночью южный от трех до восьми метров в секунду, днем – западный от семи до 12-ти метров в секунду, при грозах местами порывы до 16-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от десяти до 15-ти градусов выше ноля, днем - от 20-ти до 25-ти градусов тепла.

В Белгороде ночью – от плюс 13-ти до плюс 15-ти градусов, днем – от 21-го до 23-х градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает белгородцам об особенностях вождения в непогоду: водителям необходимо учитывать, что тормозной путь на мокрой дороге увеличивается, поэтому торможение необходимо начинать заранее.

Во время града ни в коем случае не покидайте автомобиль. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно шесть минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут. Также, не забывайте пользоваться противотуманными фарами в условиях ограниченной видимости, вызванной туманом.

Также сотрудники спасательного ведомства советуют придерживаться правил безопасности во время грозы: закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы.

Нередко бывают случаи, когда гроза застает людей во время катания на лодке или рыбной ловли. Водоем – одно из наиболее опасных мест во время грозы, поэтому в случае приближения грозового фронта, самое главное – отойти от воды на максимально возможное расстояние. Если вы оказались в лодке, то немедленно направляйтесь к берегу.

Спасатели напоминают жителям региона о соблюдении правил пожарной безопасности: не жгите траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.