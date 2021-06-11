Еще три жителя Белгородской области умерли от коронавируса

За минувшие сутки 59 пациентов заболели, а выздоровели – 104. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Курской области 1938 года рождения и жительница Валуйского городского округа 1951 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице. Еще один скончавшийся - житель Старооскольского городского округа 1977 года рождения, проходивший лечение в Городской больнице №2 Белгорода.

За это же время 59 пациентов заболели, а выздоровели – 104.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 39452 человека, выздоровели – 35373, умерли – 714.