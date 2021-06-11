Белгородский псевдоэксперт по спортивным ставкам похитил почти 300 тысяч рублей

Изъяты пять сим-карт и 36 банковских карт, которые были спрятаны в почтовых ящиках, а также оргтехника и 26 сотовых телефонов. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники УМВД России по Белгородской области и УМВД России по Белгороду раскрыли схему с дистанционным мошенничеством. По подозрению в совершении серии преступлений полицейские при силовой поддержке ОМОНа Росгвардии задержали 32-летнего мужчину.

По предварительным данным, злоумышленник создал в социальной сети сообщество, где предлагал гражданам увеличивать свои накопления на спортивных ставках, суммы которых варьировались от 2,5 до десяти тысяч рублей. На предложение стали откликаться жители самых разных регионов страны. Мошенник в свою очередь приумножал только собственный капитал, похищая поступившую наличность.

По версии полиции, жертвами преступной схемы стали жители Алтая, республик Удмуртия и Башкортостан, Кемеровской, Курской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской областей и ряда других субъектов РФ.

В настоящее время выявлено 43 эпизода хищения денежных средств на общую сумму ущерба около 300 тысяч рублей. Кроме того, с заявлением в полицию обратился житель Ставропольского края, который вступил в переписку со злоумышленником, однако вовремя заподозрил обман.

По данным фактам следственное управление УМВД России по Белгороду возбудило уголовные дела. В рамках расследования проведено восемь обысков. Изъяты пять сим-карт и 36 банковских карт, которые были спрятаны в почтовых ящиках, а также оргтехника и 26 сотовых телефонов.