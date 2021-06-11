12 июня в Белгороде состоится продуктовая ярмарка

Фермеры представят покупателям широкий ассортимент продукции. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Завтра, 12 июня, перед УСК имени Светланы Хоркиной будет организована торговая площадка, где белгородцы смогут приобрести свежие продукты местных производителей. Торговля пройдет с 10:00 до 15:00.

Фермеры представят покупателям широкий ассортимент продукции: овощи и фрукты, мясо и полуфабрикаты, колбасные изделия, мед и продукты пчеловодства, рыбу, сухофрукты, яйца, молочную продукцию, сыры, растительное масло.

Параллельно выступят творческие коллективы Шебекинского района, а для маленьких посетителей торговой площадки будет организована детская развлекательная зона.