Белгородская полиция призвала мигрантов до 15 июня легализовать своё пребывание в стране

Иностранцам напомнили о необходимости урегулировать правовой статус. Фото: "КП" Архив

Напомним, послабления для иностранцев, которые вводились в связи с эпидемиологической обстановкой, действуют до 15 июня 2021 года. В связи с этим полиция призывает гостей из-за рубежа до указанной даты обратиться в подразделения по вопросам миграции для урегулирования правового статуса и легализовать своё пребывание в России. Кроме того, есть возможность до 15-го числа получить или продлить патенты и разрешения на работу без учета заявленной цели визита.

В Управлении по вопросам миграции также напомнили, что с 7 июня изменился порядок подтверждения иностранцами владения русским языком, знания истории России и основ законодательства. Подтверждение требуется при получении разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу или патента. Для этого необходимо предоставить один из следующих документов:

- сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства на уровне, соответствующем цели получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу или патента. Такой документ выдается на три года, если вы получаете патент, разрешение на работу или временное проживание. Сертификат для получения вида на жительство будет действовать бессрочно;

- документ государственного образца об образовании (на уровне не ниже основного общего), выданный образовательным учреждением на территории государства, входившего в состав СССР до 1 сентября 1991 года.

3) документ об образовании и (или) о квалификации, выданный гражданам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории Российской Федерации с 1 сентября 1991 года.

Информация об организациях, выдающих сертификаты на территории Российской Федерации либо за ее пределами, будет размещена на официальном сайте Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.