Жительница Белгородской области стала победителем фестиваля «Гринландия»

Всего на конкурс прислали около 4,5 тысяч работ практически из всех российских регионов, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Автор слов и музыки Фаина Ташманова из Старого Оскола получила звание народного победителя по итогам голосования в рамках заочного конкурса стихов и поэзии «Я люблю тебя, жизнь» Всероссийского фестиваля авторской песни.

«Всего на конкурс прислали около 4,5 тысяч работ практически из всех российских регионов, а также стран ближнего и дальнего зарубежья», - информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Темы и идеи фестиваля оказались в равной степени близки жителям Молдовы, Белоруссии, Армении, Украины, Азербайджана, Эстонии, Израиля, Канады, США и Германии.

Жюри конкурса, председателем которого является известный поэт-песенник Александр Шаганов, назвало имена 13-ти лауреатов и 53-х дипломантов в семи номинациях.

Солист старооскольского ансамбля АКРА Андрей Кравченко стал лауреатом конкурса в номинации «Исполнение песен из репертуара И. Кобзона».