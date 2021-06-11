Белгородский вуз вошел в число лучших учебных заведений мира

По соотношению «преподаватель-студент» вуз занял 524-е место в мире. Фото управления по связям с общественностью и СМИ НИУ «БелГУ».

НИУ «БелГУ» вошел в число 1300 лучших вузов мира, оказавшись в рейтинге QS World University Rankings 2022.

Белгородцы расположились в группе 1001-1200, имея наиболее высокие показатели по количеству иностранных студентов (303-е место в мире) и по репутационным показателям, которые оцениваются по отзывам академиков и работодателей (группа 501+).

По соотношению «преподаватель-студент» вуз занял 524-е место в мире. По количеству иностранных преподавателей и показателю цитируемости на 1 НПР НИУ «БелГУ» включен в группу 601+.

«Включение НИУ «БелГУ» в институциональный рейтинг лучших университетов мира ведущего международного рейтингового агентства QS – это успех, к которому мы шли более семи лет, определив задачу вхождения во все главные рейтинги мира еще в 2013 году в своей программе повышения конкурентоспособности, - отметил ректор НИУ «БелГУ» профессор Олег Полухин.

Достигнутый результат – итог большой работы по развитию университета, расширению наших международных связей. Мы стали заметнее на мировом научно-образовательном пространстве за счет активного сотрудничества с зарубежными партнерами, открытия совместных факультетов, реализации научных проектов класса MegaScience, участия в работе НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК». Особенно приятно, что этот результат достигнут в год 145-летия НИУ «БелГУ», это достойный подарок к юбилею».

Награду ректору вручил региональный директор компании QS Quacquarelli Symonds по России, Восточной Европе и Средней Азии Сергей Христолюбов.