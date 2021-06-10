Дожди и грозы: на Белгородчине не ожидается улучшения погоды

Днем кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град.
Фото: Иван МАКЕЕВ
По данным белгородских синоптиков, завтра, 11 июня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.
Ночью местами небольшие дожди. Днем кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, ночью – от трех до восьми метров в секунду, днем – от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 11-ти до 16-ти градусов тепла, днем – от 20-ти до 25-ти градусов выше ноля.
В Белгороде ночью – от плюс 12-ти до плюс 14-ти градусов, днем – от 22-х до 24-х градусов выше ноля.
Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает белгородцам об особенностях вождения в непогоду: во время дождя снижается видимость, дорога становится скользкой, а управлять автомобилем становится сложнее.
Водителям необходимо учитывать, что тормозной путь на мокрой дороге увеличивается, поэтому торможение необходимо начинать заранее.
Во время града ни в коем случае не покидайте автомобиль. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно шесть минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут. Также не забывайте пользоваться противотуманными фарами в условиях ограниченной видимости, вызванной туманом.
Сотрудники спасательного ведомства советуют придерживаться правил безопасности во время грозы: закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы.
В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.