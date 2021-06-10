В Белгородской области пройдет онлайн парад добрых волшебников

Победитель получит статус главного волшебника парада и заберет главный приз. Афиша организаторов парада.

МОО «Святое Белогорье против детского рака» третий год кряду проводит парад добрых волшебников. Принять в нем участие может каждый. Нужно придумать костюм, сделать фото и зарегистрироваться.

«Парад состоится уже в третий раз, - рассказала «КП» руководитель акции Евгения Кондратюк. - В 2019-м году он проходил в парке Победы, а в 2020-м году из-за пандемии перешел в онлайн формат и собрал 108 777 рублей. Помощь получили пять детей - подопечных организации».

После регистрации на параде нужно собирать голоса. Один голос = одному рублю. Собирать их можно на личных страничках, а можно попросить организаторов разместить информацию о вашем участии в группе мероприятия.

Участники, собравшие больше всего голосов до конца июня, испытают удачу в беспроигрышной лотерее. А победитель получит статус главного волшебника парада и заберет главный приз.