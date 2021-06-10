Мобильные бригады будут выезжать во все 27 управ Белгорода. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщает пресс-служба мэрии, «жители Белгорода могут пройти вакцинацию от COVID-19 в управах».

Мобильные бригады будут выезжать во все 27 управ Белгорода. Вакцинация проводится без очереди по предварительной записи. Сделать это можно по телефону.

Вот полный список:

№1 Спутник +7(910) 367-34-92

№2 Есенинская +7(952) 426-61-61

№3 Буденновская +7(980) 937-75-63

№4 Славянская +7(980) 383-19-04

№5 Красноармейская +7(919) 221-58-20

№6 Спортивная +7(904) 093-96-56

№7 Губкинская +7 (905) 672-17-75

№8 Архиерейская +7(951) 760-90-40

№9 Космос +7(929) 000-41-12

№10 5 Августа +7(980) 324-47-12

№11 Ботанический сад +7(951) 155-44-39

№12 Центральная +7(960) 626-66-69

№13 Сумская +7(910) 321-95-33

№14 Мичуринская +7(919) 281-79-21

№15 Гагаринская +7 (960) 632-85-67

№16 Кутузовская +7(951) 152-84-22

№17 Аэропорт +7 (951) 151-91-64

№18 Черемушки +7(952) 424-06-12

№19 Студенческая +7(910) 325-79-00

№20 Старогородская +7(930) 089-77-73

№21 Савино +7(904) 090-58-84

№22 Народная +7(908) 781-95-58

№23 Крейда +7(908) 789-20-26

№24 Гражданская +7(999) 519-11-92

№25 Донецкая +7(910) 325-50-79

№26 Шуховская +7(980) 324-30-57

№27 Шумиловская +7(930) 087-78-57