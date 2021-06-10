Мобильные бригады будут выезжать во все 27 управ Белгорода.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Как сообщает пресс-служба мэрии, «жители Белгорода могут пройти вакцинацию от COVID-19 в управах».
Мобильные бригады будут выезжать во все 27 управ Белгорода. Вакцинация проводится без очереди по предварительной записи. Сделать это можно по телефону.
Вот полный список:
№1 Спутник +7(910) 367-34-92
№2 Есенинская +7(952) 426-61-61
№3 Буденновская +7(980) 937-75-63
№4 Славянская +7(980) 383-19-04
№5 Красноармейская +7(919) 221-58-20
№6 Спортивная +7(904) 093-96-56
№7 Губкинская +7 (905) 672-17-75
№8 Архиерейская +7(951) 760-90-40
№9 Космос +7(929) 000-41-12
№10 5 Августа +7(980) 324-47-12
№11 Ботанический сад +7(951) 155-44-39
№12 Центральная +7(960) 626-66-69
№13 Сумская +7(910) 321-95-33
№14 Мичуринская +7(919) 281-79-21
№15 Гагаринская +7 (960) 632-85-67
№16 Кутузовская +7(951) 152-84-22
№17 Аэропорт +7 (951) 151-91-64
№18 Черемушки +7(952) 424-06-12
№19 Студенческая +7(910) 325-79-00
№20 Старогородская +7(930) 089-77-73
№21 Савино +7(904) 090-58-84
№22 Народная +7(908) 781-95-58
№23 Крейда +7(908) 789-20-26
№24 Гражданская +7(999) 519-11-92
№25 Донецкая +7(910) 325-50-79
№26 Шуховская +7(980) 324-30-57
№27 Шумиловская +7(930) 087-78-57