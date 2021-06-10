На Белгородчине утеплят фасады 192-х многоэтажек

Все работы на объектах должны быть выполнены до 30 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Из областного бюджета по решению главы региона Вячеслава Гладкова на утепление фасадов дополнительно выделили 1,7 миллиардов рублей», - информирует пресс-служба администрации губернатора и правительства Белгородской области.

Средства направят на утепление фасадов и установку индивидуальных тепловых пунктов. Напомним, что согласно законодательству, эти работы больше не входят в перечень обязательных при капремонте.

В Белгородской области утеплят фасады многоэтажек практически во всех муниципалитетах региона. Это дома, в которых проводят комплексный капремонт в этом году. Все работы на объектах должны быть выполнены до 30 ноября. Подрядные организации определят по итогам электронных аукционов.

С 2022-го по 2026-й год утеплят фасады и установят индивидуальные тепловые пункты в домах, где капремонт провели за последние два года. Соответствующую пятилетнюю программу уже сформировали, ее разместят на сайте Фонда ЖКХ Белгородской области (fondgkh31.ru), в СМИ и интернете. Работы на этих объектах начнут уже в следующем году.