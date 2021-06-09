Под Белгородом накрыли наркопритон

Полицейские обнаружили и изъяли приспособления для употребления запрещенных веществ. Фото пресс-службы УМВД России по Старому Осколу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Старому Осколу, в ходе первого этапа операции «Мак – 2021» сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков накрыли притон в микрорайоне Весенний.

Полицейские установили, что 41-летний местный житель с 25 мая по 2 июня этого года неоднократно предоставлял свою квартиру посторонним для употребления запрещенных веществ. Гости в свою очередь делились с хозяином наркотическими средствами.

В последний раз в квартире мужчины, помимо него самого, находились три женщины в состоянии наркотического опьянения. Полицейские также обнаружили и изъяли приспособления для употребления запрещенных веществ.

Теперь в соответствии с ч.1 ст.232 Уголовного кодекса РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических веществ) хозяину квартиры грозит до четырех лет лишения свободы.

А вот женщин могут привлечь к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ за немедицинское потребление наркотических средств.