Белгородский ученый презентовал свое изобретение на международном уровне

Одна из основных категорий людей, для которых предназначена робоперчатка, – те, кто перенес инсульт. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Разработка студента НИУ «БелГУ» Владислава Дуброва была представлена на прошедшей в Великом Новгороде выставке инновационных проектов молодых изобретателей в числе 30-ти экспонатов из всех стран ЕАЭС», - информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Реабилитационный аппаратно-программный комплекс должен помочь восстановить мелкую моторику. Одна из основных категорий людей, для которых предназначена робоперчатка, – те, кто перенес инсульт. Также комплекс можно будет использовать для совершенствования моторики из-за врожденных отклонений. Аналогов изобретению в России нет.

«В последние годы учебы в университете регулярно принимаю участие в научных мероприятиях различного уровня и масштабов, - признался Владислав Дуброва. - Это ключ к развитию проекта, обмену опытом и новые знакомства. Всегда приятно оказаться в компании единомышленников».

По итогам дискуссий о перспективах начинающих инноваторов уроженец Грайворонского горокруга был удостоен звания «Лучший спикер Ассамблеи».