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Общество9 июня 2021 13:29

Белгородский ученый презентовал свое изобретение на международном уровне

Он разработал реабилитационный аппаратно-программный комплекс для восстановления мелкой моторики
Алексей СЕРГУНИН
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Одна из основных категорий людей, для которых предназначена робоперчатка, – те, кто перенес инсульт.

Одна из основных категорий людей, для которых предназначена робоперчатка, – те, кто перенес инсульт.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Разработка студента НИУ «БелГУ» Владислава Дуброва была представлена на прошедшей в Великом Новгороде выставке инновационных проектов молодых изобретателей в числе 30-ти экспонатов из всех стран ЕАЭС», - информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Реабилитационный аппаратно-программный комплекс должен помочь восстановить мелкую моторику. Одна из основных категорий людей, для которых предназначена робоперчатка, – те, кто перенес инсульт. Также комплекс можно будет использовать для совершенствования моторики из-за врожденных отклонений. Аналогов изобретению в России нет.

«В последние годы учебы в университете регулярно принимаю участие в научных мероприятиях различного уровня и масштабов, - признался Владислав Дуброва. - Это ключ к развитию проекта, обмену опытом и новые знакомства. Всегда приятно оказаться в компании единомышленников».

По итогам дискуссий о перспективах начинающих инноваторов уроженец Грайворонского горокруга был удостоен звания «Лучший спикер Ассамблеи».