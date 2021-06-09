Белгородская область занимает первое место в стране по вакцинации от COVID-19

Полностью завершили вакцинацию почти 250 тысяч белгородцев, а 342 тысячи получили первый компонент вакцины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Третий месяц заболеваемость коронавирусом в регионе находится на стадии стабилизации – количество инфицированных не увеличивается, но и существенно не снижается», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В два раза стало меньше заболевших внебольничными пневмониями – с 475 в начале апреля до 219 в течение первой недели июня. Вместе с тем, возросло до 34,5 процентов число больных, у которых в таком виде проявляется COVID-19.

«Это свидетельствует о позднем начале лечения заболевания – граждане при появлении симптомов инфекции не сразу обращаются к врачам», – пояснила руководитель Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Елена Оглезнева.

У большинства пациентов (58 процентов) болезнь протекает в форме острых респираторно-вирусных инфекций. По сравнению с мартом 2021 года почти в три раза - до восьми процентов - увеличились случаи бессимптомного протекания болезни. По-прежнему, больше половины заболевших – белгородцы старше 50 лет.

Иммунизация является единственным способом предотвратить распространение заболевания. Полностью завершили вакцинацию почти 250 тысяч белгородцев, а 342 тысячи получили первый компонент вакцины. Это лучший показатель в России - 503 привитых на 100 тысяч населения.

Пожилые и маломобильные жители областной столицы для вакцинации могут вызвать на дом медработников, обратившись в кол-центр. Прививки сделают и всем членам семьи при их желании.