На Белгородчине станет теплее

Во время грозы постарайтесь держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 9 июня на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью и днем местами небольшие дожди и грозы. Ночью и утром местами туман.

Ветер ночью переменных направлений – слабый, днем северо-восточный от пяти до десяти метров в секунду, при грозах возможны порывы до 16-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от девяти до 14-ти градусов тепла, днем – от 20-ти до 25-ти градусов выше ноля.

В Белгороде ночью – от плюс десяти до плюс 12-ти градусов, днем – от 20-ти до 22-х градусов тепла.

В связи с повышением температуры воздуха на территории региона вероятность возникновения ландшафтных пожаров увеличивается. Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается к населению с просьбой быть бдительными, не допускать возгорания сухой растительности вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов.

Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

Сотрудники спасательного ведомства советуют жителям и гостям региона придерживаться правил безопасности во время грозы: закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы. Помните, что во время грозы постарайтесь держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.