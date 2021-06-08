На белгородском заводе нашли 217 боеприпасов времен ВОВ

Все опасные находки взрывотехники изъяли и ликвидировали на специальном полигоне. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Накануне в Белгороде на территории завода «Белагромаш-Сервис имени В.М. Рязанова» рабочие ремонтировали токарный станок, и внутри обнаружили 217 единиц боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В числе найденного оказались малокалиберный 23-миллиметровый снаряд, две 50-ти миллиметровые минометные мины, восемь гранат различных модификаций, шесть взрывателей и 200 патронов калибра 12,5 миллиметров.

«Все опасные находки взрывотехники изъяли и ликвидировали на специальном полигоне», - пояснили «КП» в пресс-службе главного управления МЧС России по Белгородской области.

В случае обнаружения взрывоопасного предмета необходимо немедленно сообщить об этом в службу спасения по телефону «112» или в полицию – «102».