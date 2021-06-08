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Происшествия8 июня 2021 16:02

Житель Белгорода лишился 31-й тысячи рублей из-за сына-студента

Учащийся вуза опасался отчисления и попал в руки аферистке
Алексей СЕРГУНИН
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Молодой человек попросил финансовой помощи у отца.

Молодой человек попросил финансовой помощи у отца.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

48-летний житель Белгорода сообщил в местный отдел полиции, что у него мошенническим путем похитили 31 тысячу рублей.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские выявили причастность 24-летней жительницы областного центра к противоправным действиям.

По предварительным данным, девушка заверила сына потерпевшего в том, что поможет ему в решении вопроса с отчислением из вуза. Молодой человек попросил финансовой помощи у отца.

Тот перевел на счет злоумышленницы 31 тысячу рублей двумя транзакциями. Спустя некоторое время после получения денежных средств девушка перестала выходить на связь.

Следственное управление УМВД России по Белгороду возбудило уголовное дело в соответствии с ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Санкции статьи – до пяти лет лишения свободы.