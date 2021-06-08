В Белгородской области состоялся спортивно-патриотический праздник для курсантов

Участники спортивного праздника соревновались в мини-футболе, перетягивании каната, подтягивании на перекладине, гиревом спорте и стрельбе на тренажере беспулевой стрельбы «Скат». Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Управление Росгвардии по Белгородской области совместно с региональной общественной организацией ветеранов отряда специального назначения «Витязь» провели в поселке Политотдельский военно-спортивный праздник для воспитанников патриотических клубов региона.

Мероприятие было посвящено 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Представители Росгвардии организовали выставку техники и экипировки, мобильный консультационный пункт по вопросам приема на службу в ведомство, а также продемонстрировали передвижной комплекс для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов «Аракс» и беспилотные летательные аппараты, стоящие на вооружении ведомства.

Участники спортивного праздника соревновались в мини-футболе, перетягивании каната, подтягивании на перекладине, гиревом спорте и стрельбе на тренажере беспулевой стрельбы «Скат».

«Занятия, направленные на военно-патриотическое воспитание детей, популяризацию спорта, активного образа жизни и подготовку ребят к военной службе планируется проводить с молодежью региона на протяжении всех летних каникул, - заявил заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Василий Ермоленко. - Как символ сплоченности трех поколений - к участию в мероприятиях привлекаются ветераны ведомства, действующие росгвардейцы и молодежь».

Завершилось мероприятие показательными выступлениями кинолога ОМОН Росгвардии со служебной собакой и концертной программой творческих коллективов Белгородского района.