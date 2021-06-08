Пахучка и кеся-меся: как говорят белгородцы

Мантулить - работать. Купили мы дачу, теперь на ней нужно мантулить. Фото организаторов исследования.

Ко Дню русского языка аналитики веб-поисковика отобрали самые популярные и необычные слова жителей Белгородской области.

Для этого были изучены публикации и комментарии пользователей Яндекс.Дзена, а потом вместе с лингвистами из Института русского языка им. В. В. Виноградова отобрали самые интересные слова.

В ТОП-5 слов, которые используют в Белгородской области, вошли:

Замахаться - устать, утомиться. Я уже замахался объяснять юристам, как всё было. Кеся-меся - каша, мешанина. Варить картофель кубиками - будет кеся-меся. Мантулить - работать. Купили мы дачу, теперь на ней нужно мантулить. Намахать - обмануть, обхитрить, обжулить. Хотел цену узнать, а меня намахали. Пахучка - ароматизатор. Зачем ты навешал в салон этих пахучек и безделушек?