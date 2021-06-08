В медучреждении установлено передовое лечебно-диагностическое оборудование, обеспечивающее в краткие сроки постановку диагноза и проведение необходимого лечения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«В Белгороде открылась новая детская поликлиника, которая в день будет принимать по 300 пациентов», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В ее стенах будут оказывать полный спектр медицинских услуг для детей, включая диагностику, лечение и профилактику.

«Важно сохранять здоровье с малых лет и, если требуется под присмотром высококвалифицированных специалистов в оперативном порядке, - отметил на открытии учреждения здравоохранения глава Белгородской области Вячеслав Гладков. - Каждый человек при возникновении проблемы со здоровьем имеет право на получение качественной медицинской помощи. Когда у нас есть возможность предоставить такую помощь на всех уровнях, это здорово».

В новой поликлинике установлено передовое лечебно-диагностическое оборудование, обеспечивающее в краткие сроки постановку диагноза и проведение необходимого лечения.

При проектировании поликлиники учтены архитектурные требования к детским медицинским учреждениям, направленные на отвлечение внимания юных пациентов от лечебного процесса: красочные игровые рекреации, комната матери и ребенка, а также предусмотрены все условия для оказания помощи маломобильным пациентам.