Дожди и грозы оккупировали Белгородскую область

При тумане автомобилистам следует быть предельно внимательными в условиях ограниченной видимости. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 8 июня ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью и днем кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами туман.

Ветер ночью переменных направлений – слабый, днем восточный – от четырех до девяти метров в секунду, при грозах возможны местами порывы до 14-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от восьми до 13-ти градусов выше ноля, днем – от 19-ти до 24-х градусов тепла.

В Белгороде ночью – от плюс 11-ти до плюс 13-ти градусов, днем – от 20-ти до 22-х градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о соблюдении правил безопасности во время непогоды.

При приближении грозового фронта закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы. Помните, что во время грозы опасно разговаривать по телефону и постарайтесь держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев.

Автомобилистам специалисты советуют быть предельно внимательными в условиях ограниченной видимости, вызванной осадками и туманом. При управлении транспортными средствами не превышайте скоростной режим, избегайте резких маневров и пользуйтесь противотуманными фарами.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.