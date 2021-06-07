Еще 28 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 39213 человек.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19.
Это житель Губкинского городского округа 1955 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.
За это же время 62 пациента заболели, а выздоровели – 28.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 39213 человек, выздоровели – 34918, умерли – 705.