Еще 28 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 39213 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19.

Это житель Губкинского городского округа 1955 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 62 пациента заболели, а выздоровели – 28.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 39213 человек, выздоровели – 34918, умерли – 705.