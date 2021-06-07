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Здоровье7 июня 2021 14:53

Еще 28 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Тем временем за минувшие сутки в регионе 62 человека заболели COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 39213 человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 39213 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19.

Это житель Губкинского городского округа 1955 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 62 пациента заболели, а выздоровели – 28.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 39213 человек, выздоровели – 34918, умерли – 705.