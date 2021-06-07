В смертельном ДТП под Белгородом «Лада Гранта» въехала в столб

Причиной аварии мог стать сон за рулем после длительной поездки. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области, накануне около 2 часов 10 минут в селе Городище Староскольского городского округа 19-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», совершил наезд на опору уличного освещения.

Предварительно причиной аварии мог стать сон за рулем после длительной поездки.

В результате ДТП водитель автомобиля и его 36–летняя пассажирка получили телесные повреждения, а 38-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что прежде чем сесть за руль, необходимо объективно оценить свое самочувствие, а также состояние здоровья.

Пункт 2.7 ПДД РФ запрещает управлять транспортным средством в болезном или утомленном состоянии, ставящим под угрозу безопасность движения. Если вы чувствуете сонливость или недомогание, отложите поездку. Если ваше состояние ухудшилось по пути следования, незамедлительно остановитесь и попросите помощи у окружающих.