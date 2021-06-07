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Происшествия7 июня 2021 10:23

В смертельном ДТП под Белгородом «Лада Гранта» въехала в столб

Водитель отделался телесными повреждениями
Алексей СЕРГУНИН
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Причиной аварии мог стать сон за рулем после длительной поездки.

Причиной аварии мог стать сон за рулем после длительной поездки.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области, накануне около 2 часов 10 минут в селе Городище Староскольского городского округа 19-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», совершил наезд на опору уличного освещения.

Предварительно причиной аварии мог стать сон за рулем после длительной поездки.

В результате ДТП водитель автомобиля и его 36–летняя пассажирка получили телесные повреждения, а 38-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что прежде чем сесть за руль, необходимо объективно оценить свое самочувствие, а также состояние здоровья.

Пункт 2.7 ПДД РФ запрещает управлять транспортным средством в болезном или утомленном состоянии, ставящим под угрозу безопасность движения. Если вы чувствуете сонливость или недомогание, отложите поездку. Если ваше состояние ухудшилось по пути следования, незамедлительно остановитесь и попросите помощи у окружающих.