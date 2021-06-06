Белгородский «Салют» крупно победил в Воронеже

За два тура до финиша чемпионата «Салют» делит третье - четвертое места в группе 3 с раменским «Сатурном». Фото fcsalyut.ru.

В рамках 28-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» одолел в гостях дубль воронежского «Факела» - 3:0.

Автором победного удара стал нападающий Денис Грибанов, реализовавший 11-метровый удар на 39-й минуте. Второй мяч в ворота хозяев провел форвард Денис Дегтев – на 54-й минуте. Крупную победу «Салюту» обеспечил хавбек Евгений Морев – он отличился после удара с пенальти на 87-й минуте.

Состав «Салюта»: Цыгулев, Семейкин, Мастеров (Плотников, 87), Басов, Ивантеев, Корнеев,Бурыкин (Жилмостных, 80), Худобко, Манаев (Морев, 75), Грибанов (Кучерявченко, 89), Дегтев (Ершов, 90+).

Таким образом, белгородцы в третий раз в нынешней кампании одержали три победы кряду (речь об официальных матчах). С 29 октября по 8 ноября были поочередно повержены «Калуга» (3:2), «Факел-М» (3:0) и «Знамя» (1:0). С 12 по 23 апреля «Салют» выиграл у «Химок-2» (3:1), «Сахалина» (2:1) и «Видное» (5:0). А до повторной победы над «Факелом-М» белгородцы одолели «Курск» (2:1) и «Калугу» (3:1).

За два тура до финиша чемпионата «Салют» делит третье - четвертое места в группе 3 с раменским «Сатурном». В активе каждой команды по 54 очка. У лидирующего липецкого «Металлурга» 61 балл, у «Рязани» - 56. В ТОП-5 также входит «Саратов» - 52 очка.

Следующий матч белгородцы проведут 10 июня дома с ногинским «Знамя» (10-е место, 39 очков). Начало игры в 18:00.