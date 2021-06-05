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Здоровье5 июня 2021 13:15

Еще 93 жителя Белгородской области вылечились от коронавируса

Тем временем за минувшие сутки в регионе 61 человек заболел COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
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За сутки в регионе 61 пациент заболел, а выздоровели – 93.

За сутки в регионе 61 пациент заболел, а выздоровели – 93.

Фото: Михаил ПАТЛИС

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1951 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 61 пациент заболел, а выздоровели – 93.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 39092 человека, выздоровели – 34854, умерли – 702.