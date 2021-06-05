Еще 93 жителя Белгородской области вылечились от коронавируса

За сутки в регионе 61 пациент заболел, а выздоровели – 93.
Фото: Михаил ПАТЛИС
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19.
Это житель Старооскольского городского округа 1951 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.
За это же время 61 пациент заболел, а выздоровели – 93.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 39092 человека, выздоровели – 34854, умерли – 702.