Еще 93 жителя Белгородской области вылечились от коронавируса

За сутки в регионе 61 пациент заболел, а выздоровели – 93. Фото: Михаил ПАТЛИС

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1951 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 61 пациент заболел, а выздоровели – 93.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 39092 человека, выздоровели – 34854, умерли – 702.