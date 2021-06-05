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Происшествия5 июня 2021 13:06

В Белгородской области в ДТП с трактором погиб водитель «ВАЗа»

Всему виной потеря контроля за дистанцией между транспортными средствами
Алексей СЕРГУНИН
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По непонятным причинам водитель "ВАЗа" он потерял контроль над дистанцией и совершил столкновение.

По непонятным причинам водитель "ВАЗа" он потерял контроль над дистанцией и совершил столкновение.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, накануне на 16-м км автодороги «Короча – Губкин – граница Курской области» произошло смертельное ДТП.

68-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2104», двигаясь со стороны Короча в направлении Губкина, не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди в попутном направлении трактора «Беларус» под управлением 47-летнего водителя.

По непонятным причинам он потерял контроль и совершил столкновение.

В результате водитель «ВАЗа» скончался на месте происшествия.