В Белгородской области в ДТП с трактором погиб водитель «ВАЗа»

По непонятным причинам водитель "ВАЗа" он потерял контроль над дистанцией и совершил столкновение. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, накануне на 16-м км автодороги «Короча – Губкин – граница Курской области» произошло смертельное ДТП.

68-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2104», двигаясь со стороны Короча в направлении Губкина, не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди в попутном направлении трактора «Беларус» под управлением 47-летнего водителя.

По непонятным причинам он потерял контроль и совершил столкновение.

В результате водитель «ВАЗа» скончался на месте происшествия.