В Белгороде появится улица Cтанционная

Рядом с этим участком когда‑то находилась станция, поэтому и предложили дать улице название Станционная. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«В Белгороде появится улица Станционная», - информирует пресс-служба администрации города.

С просьбой о наименовании улицы горожане обратились в комиссию по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий, наименованию улиц и других частей Белгорода.

Рассказали, что рядом с этим участком когда-то находилась станция, поэтому и предложили дать улице название Станционная. Комиссия идею горожан поддержала. Постановление подписано.

Расположена улица Станционная в районе садового товарищества «Путеец» от улицы Механизаторов до проезда по улице Дачной.