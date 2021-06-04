В Белгороде росгвардейцы задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

По предварительным данным, в районе улицы Константина Заслонова подозрительный мужчина что-то искал на газоне. Заметив проезжавших мимо по маршруту патрулирования сотрудников вневедомственной охраны, он сбросил на землю полиэтиленовый сверток.

Росгвардейцы задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний белгородец. Как оказалось, мужчина ранее уже был судим. При себе у него находились синтетические наркотические вещества массой 0,46 грамм.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.