В Белгородской области задержали серийного веловора

Не доверяйте пользование велосипедами незнакомым или малознакомым людям. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники ОМВД России по Ракитянскому району задержали 48-летнего ранее судимого местного жителя за совершение серии велокраж.

По предварительным данным, на счету злоумышленника четыре похожих эпизода. Минувшей весной он похитил у местных жителей три велосипеда, в том числе оставил без транспорта припарковавшуюся у здания бассейна 10-летнюю девочку.

Последнюю кражу мужчина совершил 2 июня. Проходя мимо дома 68-летнего пенсионера, злоумышленник заметил оставленный без присмотра велосипед стоимостью свыше 20-ти тысяч рублей и уехал на нем, однако по пути привлек внимание участкового.

«В настоящее время все похищенные транспортные средства изъяты и возвращены законным владельцам», - информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В соответствии с ч.1 и ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

СПРАВКА «КП»

Чтобы защитить велосипед от кражи, сотрудники полиции советуют придерживаться следующих рекомендаций.

Не оставляйте велосипеды без присмотра во дворах, подъездах и на лестничных площадках домов, около магазинов и в других общественных местах. Заходя в магазин, оставляйте транспортное средство так, чтобы оно оставалось в поле вашего зрения.

Оставляя велосипед в общедоступном месте, используйте надежные специальные средства, обеспечивающие его сохранность.

Примите меры по технической укрепленности мест хранения велосипедов (гаражей, подвалов, кладовых и т.д.).

Постарайтесь хорошо запомнить, как выглядит ваш велосипед, и какие у него имеются особенности. Выбейте на раме велосипеда какую-нибудь метку.

Не доверяйте пользование велосипедами незнакомым или малознакомым людям.

В случае пропажи велосипеда немедленно обращайтесь в полицию. Возьмите с собой, если имеются, регистрационную карту транспортного средства и чек, свидетельствующий о покупке.

При покупке двухколесного транспорта требуйте у продавцов заполненный технический паспорт. Отсутствие в техническом паспорте номера рамы в случае кражи затруднит поиск велосипеда и установление его истинного владельца.