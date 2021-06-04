В Белгородской области наградили лучшие муниципалитеты

Белгород вошел в тройку лучших по региональному списку. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«В Белгородской области наградили лидеров по эффективности местного самоуправления», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Лучшие районы и горокруга определяли по двум перечням – федеральному и региональному.

Церемонию награждения провели сегодня в Белгородской государственной филармонии на совместном заседании президиума ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области» и правительства области.

Дипломы Губернатора Белгородской области и гранты получили семь муниципалитетов. По федеральному перечню лучшими в своих группах стали Старооскольский, Алексеевский, Грайворонский городские округа и Корочанский район. По региональному списку в тройку лидеров вошли управленческие команды администраций Белгородского района, областной столицы и Валуйского городского округа.

«Все вышеназванные муниципальные образования области, кроме Алексеевского городского округа, последние несколько лет входят в десятку наиболее результативных территорий, - пояснил выбор руководитель администрации губернатора области Алексей Семенихин. - Алексеевцы уже давно не занимали призовых мест, однако по итогам 2020 года обогнали своих конкурентов по темпу роста и абсолютно достигнутым значениям большинства показателей эффективности».

Денежные средства, полученные администрациями органов местного самоуправления, направляются на развитие общественной инфраструктуры территорий муниципальных образований. Часть грантов пойдет на поощрение сотрудников, чья работа была признана наиболее эффективной при достижении целевых значений показателей работы. Общий размер премиального фонда составил шесть миллионов рублей.