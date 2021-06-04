Более 39 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

За минувшие сутки в регионе 60 пациентов заболели, а выздоровели – 96. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще тридва пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1940 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице, житель Прохоровского района 1940 года рождения, проходивший лечение в Городской больнице №2 Белгорода, а также житель Борисовского района 1947 года рождения, проходивший лечение в Борисовской ЦРБ.

За это же время 60 пациентов заболели, а выздоровели – 96.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 39031 человек, выздоровел – 34761, умерли – 700.