«Сферум» и Белгородская область подписали соглашение о сотрудничестве для развития цифровой образовательной среды

Проект «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) реализуется в Белгородской области с 2018 года

ООО «Цифровое образование», правообладатель коммуникационной платформы «Сферум» (создана ПАО «Ростелеком» и Mail.ru Group), и департамент цифрового развития Белгородской области заключили в рамках ПМЭФ-2021 соглашение о сотрудничестве.

Документ подписали первый заместитель губернатора, начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников и заместитель генерального директора ООО «Цифровое образование» Сергей Марданов.

- Мы рассчитываем, что с приходом “Сферума” в школы нашего региона образование станет более технологичным и удобным. Взаимодействие в рамках проекта позволит нам дать школам больше возможностей для работы с учениками: подключения к урокам онлайн, если по какой-то причине ребенок не может посетить очные занятия, обмен образовательным контентом, проведение внеклассных встреч с родителями, - прокомментировал Евгений Мирошников.

- Мы уже работаем в ряде регионов и видим успехи: с момента официального запуска 31 марта 2021 года мы менее чем за два месяца набрали более 300 тысяч пользователей, что свидетельствует о востребованности нашей разработки. «Сферум» — это удобный помощник для учителя, но не его замена. Благодаря платформе можно получить дополнительные технологические возможности для учебы, - отметил заместитель генерального директора ООО «Цифровое образование» Сергей Марданов.

Проект «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) реализуется в Белгородской области с 2018 года. Внедрение ЦОС позволит к 2024 году внедрить во всех учебных учреждениях современные цифровые образовательные технологии в дополнение к традиционной системе.