В Белгороде состоялось первенство региона по каратэ, посвященное Дню пограничника

Участвовали 116 юных спортсменов из Белгорода, Валуек, Нового Оскола, Вейделевки, Шебекино и Бирюча. Фото пограничного управления ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям.

Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям, в спорткомплексе имени Светланы Хоркиной прошло открытое первенство Белгородской области по одному из видов контактного стиля карате - киокусинкай среди детей от 6 до 13 лет.

Соревнования были посвящены празднованию Дня пограничника.

Участвовали 116 юных спортсменов из Белгорода, Валуек, Нового Оскола, Вейделевки, Шебекино и Бирюча.

Медали разыграли в 18-ти возрастных и весовых категориях. В общекомандном зачете первое место досталось ребятам из «Порубежье» (Валуйский и Вейделевский районы). Вторым стал Белгородский район, третьим – белгородский спортивный клуб «Самурай».