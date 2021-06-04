Белгородские полицейские нашли похищенный автомобиль и вернули его владельцу

По предварительным данным, подозреваемый прогуливался по улицам города в поисках наживы. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В прошлом месяце в отдел полиции № 3 УМВД России по Белгороду обратился 38-летний мужчина. Он сообщил, что пропал его автомобиль «Ауди А 6». Сумма ущерба, причиненного владельцу, составила около 400 тысяч рублей.

После оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель.

По предварительным данным, подозреваемый прогуливался по улицам города в поисках наживы. На парковке одного из рынков он заметил автомобиль, в замке зажигания которого торчал ключ. Дернув ручку двери, он обнаружил, что транспортное средство не заперто, сел в иномарку и уехал. Машину злоумышленник спрятал в гараже.

Вскрыв при содействии сотрудников МЧС дверь, полицейские обнаружили похищенную иномарку. Накануне автомобиль был возвращен законному владельцу.

Теперь в соответствии с п. «в» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, в крупном размере) угонщику грозит лишение свободы на срок до шести лет.