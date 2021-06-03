Глава «Россети Центр» и врио губернатора Белгородской области подписали соглашение о стратегическом взаимодействии

Стороны договорились о сроках выполнения комплекса мероприятий по созданию эффективной модели управления областью

Сегодня в рамках ПМЭФ генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский и врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписали соглашение создании высокотехнологичной системы управления регионом на инфраструктурной платформе «Россети Центр». Это повысит качество и оперативность принимаемых решений в интересах жителей региона.

Также стороны договорились о сроках выполнения комплекса мероприятий по созданию эффективной модели управления областью.

- Соглашение, которое мы подписали с «Россети Центр», позволит нам внедрять новый формат инфраструктуры управления регионом. Конечно, Белгородская область — достаточно благополучный регион с точки зрения федерально интегрированной и региональной экономики. Но то, о чём сейчас договорились — это совершенно новый формат экономики. Выстроенное взаимодействие нам позволит по-другому решать проблемы, с которыми сталкиваются наши жители. Мы создадим механизм, который позволит нам видеть проблематику совсем в другом масштабе. Не просто оптимизировать работу, а по-настоящему управлять регионом на другом уровне. Мы получаем возможность сэкономить ресурсы — это самое ценное, — прокомментировал врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

- За последние годы наша компания реализовала несколько крупных проектов по созданию высокотехнологичных объектов для повышения надежности и доступности электросетевой инфраструктуры. Мы имеем компетенции, которые могут быть полезны и в других сферах жизнедеятельности региона. Достигнутые сегодня договоренности будут способствовать улучшению системы реагирования на запросы населения и, безусловно, окажут прямое влияние на повышение уровня комфорта и безопасности жителей и гостей Белгородской области, — отметил генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.