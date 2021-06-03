В Белгородской области наградили учеников школ искусств

Шестерым лучшим воспитанникам из Яснозоренской, Краснооктябрьской, Майской и Северной детских школ искусств вручили дипломы лауреатов и денежные вознаграждения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Лучших воспитанников детских школ искусств наградили премией «Одаренность Белгородского района». Отчетный концерт провели в культурно-спортивном центре села Ближняя Игуменка.

Шестерым лучшим воспитанникам из Яснозоренской, Краснооктябрьской, Майской и Северной детских школ искусств вручили дипломы лауреатов и денежные вознаграждения.

Еще 14 школьников получили благодарственные письма и памятные подарки за высокие достижения в учебе и активное участие в творческой жизни района.

«У нас все дети очень творческие, умные и талантливые, - отметил глава муниципалитета Владимир Перцев. - Премии - это меньшее, что мы можем для них сделать».

Сегодня в Белгородском районе работают семь школ искусств и девять выездных классов, в которых обучаются в общей сложности более двух тысяч детей.